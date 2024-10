Quotidiano.net - Maltempo in Liguria: un disperso ad Arenzano, ricerche in corso

Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Genova, 26 ottobre 2024 – Ilcontinua a flagellare il Nord Italia. I vigili del fuoco sono impegnati nelledi un uomoad, nella Città metropolitana di Genova. A dare l'allarme è stata la moglie, che non è riescita a mettersi in contatto con lui. Secondo la donna, potrebbe essere stato travolto da uno smottamento in via Pecorara, sulle alture del comune, provocato dalla fuoriuscita di un torrente. Sembra che l'uomo abbia scattato delle foto prima della scomparsa. Il rio ha inghiottito tre auto, una delle quali è stata trovata accartocciata. L’uomo però non sarebbe stato a bordo di uno dei veicoli.è interessata da allagamenti così come Cogoleto e Varazze. A causa di una frana nella zona è stata chiusa l'Aurelia. L’anticiclone non molla: ancora caldo e temporali in Italia.