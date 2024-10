Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino per il podio. Si parte alle 13.00

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: L’appuntamento è per le 13.00 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, buona giornata, a più tardi! 11.22: Azzurre in posizione di attacco dopo la prima manche.è piaciuta per dinamicità e precisione, ha perso qualcosa di troppo nella primae poi è rimasta in linea con Shiffrin nellapiù ostica per le altre.ha faticato invece nella secondama ha disputato una buona manche. Bene anche Zenere che si è qualificata senza patemi in un momento in cui qualificarsi non era affatto semplice per via delle condizione meteo con una fastidiosa pioggia nella seconda11.20: Queste le posizioni delle azzurre non qualificate: 39. Elisa Platino (ITA) – 1:10.01 (+4.19) 43. Roberta Melesi (ITA) – 1:10.04 (+4.22) 54. Giorgia Collomb (ITA) – 1:11.63 (+5.81) 11.