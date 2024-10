Ladri in azione pure tra le tombe: furti di fiori al cimitero di Calolzio (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladri in azione perfino al cimitero. Alcuni furti di fiori sono avvenuti nei giorni scorsi al camposanto del Lavello, nel comune di Calolziocorte. E, stando a una fonte più che attendibile, non si tratta di un episodio isolato. La media è di almeno tre o quattro furti al mese. "In passato - ci è Leccotoday.it - Ladri in azione pure tra le tombe: furti di fiori al cimitero di Calolzio Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)inperfino al. Alcunidisono avvenuti nei giorni scorsi al camposanto del Lavello, nel comune dicorte. E, stando a una fonte più che attendibile, non si tratta di un episodio isolato. La media è di almeno tre o quattroal mese. "In passato - ci è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladri in azione in due appartamenti : i proprietari li scoprono e li mettono in fuga - Doppio colpo non riuscito. Hanno tentato di entrare in due appartamenti a Codigoro ma sono stati messi in fuga dai proprietari. Protagonisti una donna di 64 anni e giovane di 19, originari della provincia di Venezia e Treviso, individuati e ... (Trevisotoday.it)

Ladri in azione in due appartamenti : i proprietari li scoprono e li mettono in fuga - Doppio colpo non riuscito. Hanno tentato di entrare in due appartamenti a Codigoro ma sono stati messi in fuga dai proprietari. Protagonisti una donna di 64 anni e giovane di 19, originari della provincia di Venezia e Treviso, individuati e ... (Ferraratoday.it)

Assalto al bancomat Unicredit : ladri in azione in via Bruno Buozzi - Assalto ad un bancomat questa mattina in via Bruno Buozzi, nel quartiere Stanic di Bari. I malviventi hanno attaccato, intorno alle 4.30, il dispositivo elettronico dell'istituto Unicredit. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia, sono ... (Baritoday.it)

Calvizzano - ladri in azione alla scuola Marco Polo : portavi via 98 pc - Furto alla scuola media Marco Polo di Calvizzano. Una banda di malviventi, entrati all’interno dell’istituto probabilmente nella notte, sono riusciti a portare via ben 98 computer. A darne notizia è Il Mattino. Calvizzano, ladri in azione alla ... (Teleclubitalia.it)