Il Sestri Levante strappa un punto a Campobasso (Di sabato 26 ottobre 2024) I corsari resistono per novanta minuti agli assalti del Campobasso e tornano in Liguria con un ottimo punto, la gara finisce 0-0 e per il Sestri Levante è la terza "X" nelle ultime quattro giornate, mentre la formazione di casa non perde da ormai sette turni.La partita è decisamente difficile

Campobasso-Sestri Levante - probabili formazioni : tante assenze per Scotto - Il Sestri Levante affronta oggi alle 15 in trasferta il Campobasso, una gara quasi proibitiva per i corsari che arrivano sul campo di una delle squadre più in forma di tutto il campionato. La formazione di casa infatti ha vinto quattro delle ... (Genovatoday.it)

Campobasso-Sestri Levante oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Campobasso-Sestri Levante, match valido per l’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. Padroni di casa in grande forma nell’ultimo periodo, reduci da sei ... (Sportface.it)

Serie C - dove vedere Campobasso-Sestri Levante in diretta tv - Trasferta difficile per il Sestri Levante che sabato sfida una delle squadre più in forma del campionato. I corsari sperano di tornare al successo dopo tre gare senza vittorie: due pareggi con Vis Pesaro e Lucchese e la sconfitta interna con ... (Genovatoday.it)

