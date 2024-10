Il punto sui primi mesi di mandato per Sposetti: "Turismo si punta sui crocieristi, acque del depuratore contro la siccità" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Riprendo le dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Luigi Serafini per fare il punto della situazione sull’attività di questi primi mesi di Amministrazione comunale. Preferiamo i fatti agli annunci”. Così in una nota il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, risponde alle critiche Viterbotoday.it - Il punto sui primi mesi di mandato per Sposetti: "Turismo si punta sui crocieristi, acque del depuratore contro la siccità" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Riprendo le dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Luigi Serafini per fare ildella situazione sull’attività di questidi Amministrazione comunale. Preferiamo i fatti agli annunci”. Così in una nota il sindaco di Tarquinia, Francesco, risponde alle critiche

