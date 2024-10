Il mito senza tempo di Sensible Soccer (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott – I ragazzi appassionati di calcio e videogiochi negli ultimi decenni hanno avuto solamente l’imbarazzo della scelta, tra la serie di FIFA (ora EA Sports FC) e quella di ISS Pro Evolution (ora eFootball). Ma, benché la qualità grafica ed il realismo siano diventati sempre più strabilianti, per noi ragazzi degli anni ’90 nulla potrà nemmeno lontanamente avvicinare un gioco il cui solo nome ci emoziona a distanza di così tanto tempo. Sto parlando di Sensible Soccer. John Hare e Chris Yates Nel 1986, a Chelmsford nell’Essex inglese, John Hare e Chris Yates, due ragazzi conosciutisi sui banchi di scuola e con la comune passione per i videogiochi, la musica e il calcio, fondarono la loro casa di produzione. Alla quale diedero il nome di Sensible Software. Ilprimatonazionale.it - Il mito senza tempo di Sensible Soccer Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott – I ragazzi appassionati di calcio e videogiochi negli ultimi decenni hanno avuto solamente l’imbarazzo della scelta, tra la serie di FIFA (ora EA Sports FC) e quella di ISS Pro Evolution (ora eFootball). Ma, benché la qualità grafica ed il realismo siano diventati sempre più strabilianti, per noi ragazzi degli anni ’90 nulla potrà nemmeno lontanamente avvicinare un gioco il cui solo nome ci emoziona a distanza di così tanto. Sto parlando di. John Hare e Chris Yates Nel 1986, a Chelmsford nell’Essex inglese, John Hare e Chris Yates, due ragazzi conosciutisi sui banchi di scuola e con la comune passione per i videogiochi, la musica e il calcio, fondarono la loro casa di produzione. Alla quale diedero il nome diSoftware.

