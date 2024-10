Ilnapolista.it - Guardiola: «Declino United? Non so cosa sia successo, potrebbe accadere anche al City se andassi via»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia del match di Premier League contro il Southampton (oggi alle 16), il tecnico del MsterPepha tenuto la conferenza stampa in cui ha parlato diaccadrà alla sua squadra quando andrà via, paragonandola alla situazione dello: «? Non sosiaalsevia» Ancora incognita la decisione di restare o meno al, maha insistito sul fatto che, qualsiasiaccada, il club non subirà uncome quello dellopost-Ferguson: «Quando qualandrà male, troveranno subito soluzioni. Saranno pazienti, calmi e saprannofare. Non ho dubbi su questo. Se andrò via? La vita va avanti, è normale possa. La Terra continuerà a girare».