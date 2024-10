Fiorentina, Kean a cuore aperto: “Ho vissuto tanti brutti momenti. Leao? Ragazzo d’oro, lavoriamo a un disco” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Ogni brutto momento è un insegnamento. Ne ho avuti tanti, di brutti momenti. Anche belli, ma sono stati di più quelli brutti”. Moise Kean a cuore aperto in una lunga intervista a Sportweek, il magazine settimanale della Gazzetta dello Sport. “Credo molto in Dio – spiega l’attaccante -. Sapevo che il momento buio che stavo vivendo mi sarebbe servito da insegnamento. Ero stato messo alla prova da Dio, e dovevo accettarlo, anche se al momento fa male. Bisogna essere forti e andare avanti”. Quest’anno il trasferimnto dalla Juventus alla Fiorentina: “Sapevo che avrei potuto dare di più a Torino. L’ultimo anno è stato di sfiga, con un infortunio che mi ha tolto lucidità. Ora sono a Firenze, tutti mi vogliono bene e io voglio bene a tutti. Siamo una squadra giovane e piena di talento. Palladino mi ha aiutato molto sia dentro che fuori dal campo”, afferma. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Ogni brutto momento è un insegnamento. Ne ho avuti, di. Anche belli, ma sono stati di più quelli”. Moisein una lunga intervista a Sportweek, il magazine settimanale della Gazzetta dello Sport. “Credo molto in Dio – spiega l’attaccante -. Sapevo che il momento buio che stavo vivendo mi sarebbe servito da insegnamento. Ero stato messo alla prova da Dio, e dovevo accettarlo, anche se al momento fa male. Bisogna essere forti e andare avanti”. Quest’anno il trasferimnto dalla Juventus alla: “Sapevo che avrei potuto dare di più a Torino. L’ultimo anno è stato di sfiga, con un infortunio che mi ha tolto lucidità. Ora sono a Firenze, tutti mi vogliono bene e io voglio bene a tutti. Siamo una squadra giovane e piena di talento. Palladino mi ha aiutato molto sia dentro che fuori dal campo”, afferma.

