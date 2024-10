Esonero dietro l’angolo: Allegri pronto per la firma (Di sabato 26 ottobre 2024) Allegri non vuole restare a lungo senza squadra come accaduto dopo il suo primo divorzio dalla Juventus. Le ultime dall’Inghilterra Per i nostri follower X Massimiliano Allegri tornerà in panchina prima di Sarri e Mancini, con quest’ultimo che ha appena detto addio all’Arabia Saudita intascando una buonuscita superiore ai 20 milioni di euro. Per l’ex tecnico della Juventus non sono tramontate le ipotesi Milan e Roma, entrambe da subentrante in caso di Esonero di Fonseca e Juric, tuttavia in queste ore ha ripreso corpo la candidatura di un grande club europeo. Esonero dietro l’angolo: Allegri pronto per la firma (LaPresse) – calciomercato.itAllegri è pronto a tornare a stagione in corso, perché non ha alcuna intenzione di rimanere due anni fermi come accaduto dopo il primo divorzio dalla Juve. E stavolta avrebbe dato totale apertura anche alla soluzione estera. Calciomercato.it - Esonero dietro l’angolo: Allegri pronto per la firma Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024)non vuole restare a lungo senza squadra come accaduto dopo il suo primo divorzio dalla Juventus. Le ultime dall’Inghilterra Per i nostri follower X Massimilianotornerà in panchina prima di Sarri e Mancini, con quest’ultimo che ha appena detto addio all’Arabia Saudita intascando una buonuscita superiore ai 20 milioni di euro. Per l’ex tecnico della Juventus non sono tramontate le ipotesi Milan e Roma, entrambe da subentrante in caso didi Fonseca e Juric, tuttavia in queste ore ha ripreso corpo la candidatura di un grande club europeo.per la(LaPresse) – calciomercato.ita tornare a stagione in corso, perché non ha alcuna intenzione di rimanere due anni fermi come accaduto dopo il primo divorzio dalla Juve. E stavolta avrebbe dato totale apertura anche alla soluzione estera.

