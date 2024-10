Drammatica lite tra parenti in provincia di Latina: ferito gravemente un 50enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta lite tra parenti si è consumata nella tarda serata di giovedì su una strada interna che collega Gaeta a Itri, finendo con un uomo ferito gravemente. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri di Formia, che cercano di far luce sui motivi alla base del violento scontro. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un debito pregresso, ma la natura della disputa resta incerta. Luogo Isolato Scelto per il Confronto I due uomini, entrambi legati da vincoli familiari, avevano deciso di incontrarsi in una zona isolata, solitamente deserta nelle ore serali a causa della chiusura delle attività artigianali limitrofe. Da quanto emerge, il loro incontro non aveva l’obiettivo di un chiarimento pacifico: uno era armato di coltello, l’altro di bastone, rendendo chiaro che la situazione avrebbe potuto degenerare. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violentatrasi è consumata nella tarda serata di giovedì su una strada interna che collega Gaeta a Itri, finendo con un uomo. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri di Formia, che cercano di far luce sui motivi alla base del violento scontro. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un debito pregresso, ma la natura della disputa resta incerta. Luogo Isolato Scelto per il Confronto I due uomini, entrambi legati da vincoli familiari, avevano deciso di incontrarsi in una zona isolata, solitamente deserta nelle ore serali a causa della chiusura delle attività artigianali limitrofe. Da quanto emerge, il loro incontro non aveva l’obiettivo di un chiarimento pacifico: uno era armato di coltello, l’altro di bastone, rendendo chiaro che la situazione avrebbe potuto degenerare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quadro rubato - Sgarbi prova a difendersi : “Accuse infondate - mie condotte trasparenti”. Poi le solite accuse a “certa stampa” - Per la Procura di Macerata non ci sono dubbi: quel quadro di Rutilio Manetti è stato fatto modificare da Vittorio Sgarbi, che è indagato per riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d’arte e per questo motivo rischia una condanna da 4 ... (Ilfattoquotidiano.it)

Incidente frontale sulla litoranea - gravissime conseguenze poi la lite choc tra i parenti - Un grave incidente stradale ha coinvolto due vetture oggi, 11 settembre, sulla litoranea, in località Miramare, nei pressi di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo. Lo schianto poco dop le 13. Ancora da chiarire le cause del frontale che ha ... (Caffeinamagazine.it)

Scontro frontale sulla litoranea : due feriti in codice rosso e lite fra parenti - TORCHIAROLO – Tra auto coinvolte, con scontro frontale fra due di esse. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 13 di oggi (mercoledì 11 settembre) sulla litoranea ... (Brindisireport.it)