Cosa dice Conte a Dogoru? Il gesto del tecnico accende il calciomercato (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico azzurro si intrattiene a fine partita con il giovane terzino del Lecce, obiettivo di mercato dei partenopei Un gesto che non è passato inosservato. Antonio Conte, dopo il triplice fischio di Napoli-Lecce, si è avvicinato a Patrick Dorgu per un breve ma significativo colloquio. Il tecnico azzurro, sempre più centrale nel progetto Napoli, ha dedicato alcuni istanti al talentuoso terzino salentino, già nei radar del club partenopeo. Non è un mistero che il Napoli segua con interesse il giovane calciatore del Lecce. Dorgu, che ha ben figurato al Maradona, rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano per il ruolo di esterno sinistro. Il dialogo tra Conte e il giocatore giallorosso non è sfuggito alle telecamere, nel video si vede Conte sussurrare “ti chiamo io” . Le immagini alimentano inevitabilmente le voci di mercato. Napolipiu.com - Cosa dice Conte a Dogoru? Il gesto del tecnico accende il calciomercato Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilazzurro si intrattiene a fine partita con il giovane terzino del Lecce, obiettivo di mercato dei partenopei Unche non è passato inosservato. Antonio, dopo il triplice fischio di Napoli-Lecce, si è avvicinato a Patrick Dorgu per un breve ma significativo colloquio. Ilazzurro, sempre più centrale nel progetto Napoli, ha dedicato alcuni istanti al talentuoso terzino salentino, già nei radar del club partenopeo. Non è un mistero che il Napoli segua con interesse il giovane calciatore del Lecce. Dorgu, che ha ben figurato al Maradona, rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano per il ruolo di esterno sinistro. Il dialogo trae il giocatore giallorosso non è sfuggito alle telecamere, nel video si vedesussurrare “ti chiamo io” . Le immagini alimentano inevitabilmente le voci di mercato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce - il gesto di Conte nel tunnel non è sfuggito alle telecamere - Il tecnico azzurro ha toccato la statua del Pibe de Oro nel tunnel degli spogliatoi, cercando l’ispirazione per una partita speciale Un gesto che vale più di mille parole. Antonio Conte ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona in un ... (Napolipiu.com)

Kvara - Conte e quel messaggio al cambio : il gesto del tecnico - Il retroscena tra Conte e Kvaratskhelia al momento della sostituzione Khvicha Kvaratskhelia è stato decisivo contro l’Empoli grazie al rigore realizzato, ma la sua prestazione non è stata delle migliori. Per questo, Antonio Conte ha deciso di ... (Napolipiu.com)

Politano svela il gesto di Conte : cos’è successo nell’intervallo di Empoli-Napoli - Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa post-partita della sfida del Napoli contro l’Empoli. Antonio Conte può sorridere: vittoria di misura e tre punti in un campo molto difficile. L’allenatore salentino, ... (Spazionapoli.it)

Ladro ucciso a colpi di forbice - scarcerati i gestori del bar : «No legittima difesa - ma omicidio in contesto particolare» - Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici un ladro - il 37enne Eros Di Ronza - che stava tentando di portare via dei gratta e... (Ilmattino.it)