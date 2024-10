Convocati Genoa, scelte obbligate in attacco per Gilardino (aspettando Balotelli) (Di sabato 26 ottobre 2024) Convocati Genoa, scelte obbligate per Alberto Gilardino in attacco: in attesa di Balotelli e con i tanti infortunati Alberto Gilardino ha compilato l’elenco dei Convocati Genoa in vista della sfida di campionato di domani contro la Lazio. In attesa di Balotelli (che firmerà lunedì), scelte obbligate per il tecnico in attacco. Di seguito l’elenco completo. Calcionews24.com - Convocati Genoa, scelte obbligate in attacco per Gilardino (aspettando Balotelli) Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024)per Albertoin: in attesa die con i tanti infortunati Albertoha compilato l’elenco deiin vista della sfida di campionato di domani contro la Lazio. In attesa di(che firmerà lunedì),per il tecnico in. Di seguito l’elenco completo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio-Genoa : probabili formazioni e orari tv. Gilardino all'Olimpico per salvare la panchina - Roma 26 ottobre 2024 – I tre punti fanno gola a tutti, sempre e comunque. Ci sono momenti in cui però questi sono più importanti nell'economia della stagione che altri. Nella giornata di domani Lazio e Genoa si affronteranno in una delle due sfide ... (Sport.quotidiano.net)

Gilardino Genoa : «Balotelli? La società sa come la penso : ha quel fuoco dentro - ma…» - Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, in conferenza stampa in vista del prossimo impegno in campionato contro la Lazio Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio–Genoa. Di seguito le sue parole. INFORTUNATI – ... (Calcionews24.com)

Genoa - Gilardino apre a Balotelli : "Ha ancora quel fuoco per fare bene". Cosa manca per il suo arrivo - Proseguono le riflessioni in casa Genoa su Mario Balotelli. L`attaccante italiano sta attendendo un segnale da parte della società ligure:... (Calciomercato.com)

Lazio-Genoa - Gilardino : “Abbiamo lavorato bene. Balotelli? La sua storia parla da sé” - “La Lazio sta facendo ottime cose con giocatori di grande qualità con una identità forte e questo è merito dell’allenatore che ha fatto tanta gavetta e ha meritato sul campo questa panchina importante. Hanno giocatori in grado di determinare ... (Sportface.it)