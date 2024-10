Balotelli torna in Serie A, l’annuncio ora è UFFICIALE (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ritorno di Mario Balotelli in Serie A sembra essere vicino: oggi in conferenza anche lo stesso allenatore del Genoa ha confermato l’interesse Se è vero che il mercato non dorme mai, la dimostrazione pratica è rappresentata dagli svincolati e dal mercato sempre abbastanza nutrito intorno ai parametri zero. Anche perché di nomi altisonanti ce ne sono spesso e di sicuro Mario Balotelli è uno di questi. Il ritorno in Italia e in Serie A di ‘Supermario’ è scenario in piedi ormai da più di qualche giorno. Prima era stato il Torino ad essere accostato per l’infortunio di Zapata, ma poi è il Genoa la squadra che si è fatta avanti per davvero. E con tanto di conferme universali e in pompa magna da parte del presidente Zangrillo. Calciomercato.it - Balotelli torna in Serie A, l’annuncio ora è UFFICIALE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ritorno di MarioinA sembra essere vicino: oggi in conferenza anche lo stesso allenatore del Genoa ha confermato l’interesse Se è vero che il mercato non dorme mai, la dimostrazione pratica è rappresentata dagli svincolati e dal mercato sempre abbastanza nutrito intorno ai parametri zero. Anche perché di nomi altisonanti ce ne sono spesso e di sicuro Marioè uno di questi. Il ritorno in Italia e inA di ‘Supermario’ è scenario in piedi ormai da più di qualche giorno. Prima era stato il Torino ad essere accostato per l’infortunio di Zapata, ma poi è il Genoa la squadra che si è fatta avanti per davvero. E con tanto di conferme universali e in pompa magna da parte del presidente Zangrillo.

