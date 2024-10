Arenzano, rio esonda e si porta via un'automobile con a bordo un uomo che adesso risulta disperso (Di sabato 26 ottobre 2024) L'allarme dato dalla moglie. Con quella del ristoratore Davide Violin travolte altre due vetture che erano parcheggiate. Ricerche anche con l'elicottero I vigili del fuoco di Genova stanno cercando un uomo scomparso sulle alture di Arenzano, comune alle porte di Genova sulla riviera di ponent Ilgiornaleditalia.it - Arenzano, rio esonda e si porta via un'automobile con a bordo un uomo che adesso risulta disperso Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'allarme dato dalla moglie. Con quella del ristoratore Davide Violin travolte altre due vetture che erano parcheggiate. Ricerche anche con l'elicottero I vigili del fuoco di Genova stanno cercando unscomparso sulle alture di, comune alle porte di Genova sulla riviera di ponent

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria - uomo disperso ad Arenzano. La moglie : “Mi ha telefonato - ma ora non risponde più” - L'auto sulla quale viaggiava l'uomo è stata trascinata via dall'acqua del Rio Lissolo ad Arenzano. La moglie: "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più". Ricerche in corso.Continua a leggere (Fanpage.it)

Ricerca in corso ad Arenzano : uomo disperso a causa di uno smottamento improvviso - Facebook WhatsApp Twitter Una situazione drammatica si sta svolgendo ad Arenzano, un comune in provincia di Genova, dove i vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle ricerche di un uomo di cui si sono perse le tracce. La scomparsa è ... (Gaeta.it)

Maltempo - uomo disperso ad Arenzano (Genova). Esondano torrenti nel Pisano - Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Anche quella di oggi, sabato 26 ottobre, è una giornata di allerte meteo: la Protezione civile ha diramato avviso arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su ... (Tg24.sky.it)