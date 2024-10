Agi.it - Ancora maltempo sull'Italia: domenica tre regioni in allerta arancione

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - L'ondata diche ha investito il Nordha flagellato in particolare la Toscana, dove i nubifragi notturni hanno trasformato le strade in fiumi di acqua e fango nelle province di Pisa e Livorno, con allagamenti a Cecina e Rosignano ed esondazioni in diverse zone. I Vigili del Fuoco hanno messo in salvo 15 persone, costrette a rifugiarsi sui tetti delle loro vetture. Per la giornata di domani,, la Protezione civile ha diramato l'su alcuni settori di Piemonte e Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna, gialla su gran parte della Sardegna e su settori di Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna.