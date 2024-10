Laprimapagina.it - Agroalimentare: analizziamo l’impatto dei trasporti a temperatura controllata sul settore

(Di sabato 26 ottobre 2024) I prodotti alimentari deperibili devono essere gestiti nel rispetto della catena del freddo, ovvero mantenendoli costantemente in una determinata gamma di temperature in base alle caratteristiche di ciascun prodotto per non comprometterne la salubrità e le proprietà organolettiche. Per farlo è fondamentale un trasporto a, un processo indispensabile per garantire la corretta movimentazione degli alimenti deperibili dai produttori ai punti vendita. Se effettuato in modo ottimale da operatori specializzati, il trasporto refrigerato aiuta a combattere lo spreco alimentare, ridurre i costi per la filiera e garantire elevati standard di qualità e sicurezza ai consumatori.