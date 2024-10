Lanazione.it - Accessori metallici moda: "Mobilitazione in Toscana"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non solo pelletteria. L’indotto soffre ed entra in crisi. Sul fronte degliCgil-Cisl-Uil si preparano alla. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil saranno i promotori del disagio di questi lavoratori che risentono pesantemente delle difficoltà del settoree lusso. Laè stata la conseguenza; l’obiettivo è quello di chiedere delle misure necessarie a gestire la crisi del settore e per chiedere nuove azioni di rilancio come formazione e investimenti. "Sono ormai una minoranza residua – si legge in una nota congiunta emessa dalle organizzazioni i sindacali – le aziende del territorio che non hanno ancora fatto ricorso alla cassa integrazione e le ore di cassa sono aumentate drasticamente.