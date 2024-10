Unifil | colpi Idf su nostra postazione

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 16.30rende noto che il 22 ottobre i militari israeliani hanno aperto il fuoco contro una delle sue postazioni, vicino a Dhayra, nel sud del Libano. "I caschi blu, in servizio in un posto di osservazione permanente vicino a Dhayra, stavano osservando i soldati dell'Idf che sgomberavano le case nelle vicinanze. Quando si sono resi conto di essere osservati, hanno aperto il fuoco e i peacekeeper si sono ritirati per evitare di essereti". L'Onu parla di una situazione di sicurezza "estremamente difficile".