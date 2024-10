Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Dino Fava, il bomber che a Bologna è diventato il nome di un cane: “Inizi a Napoli? Un incubo: ho pensato di smettere”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno stacco prepotente da calcio d’angolo, il pallone alle spalle di Pagliuca e l’Udinese che batte ile coglie tre punti fondamentali per abbandonare la penultima posizione. “E dire che quella partita non l’avrei neppure dovuta giocare”: parola dell’autore di quel gol di vent’anni fa,Passaro, che di lì a pocol’avrebbe avuta nel destino, e non più da avversario. “Che squadra quell’Udinese: partimmo male ma la rosa era fortissima. Due portieri come Handanovic e De Sanctis, Kroldrup, Di Natale, Di Michele, Iaquinta, Pizarro, Jankulovski. Infatti arrivammo in Champions League”. E in panchina c’era Spalletti, chePassaro ricorda così: “Se mi aspettavo il successo che ha avuto Luciano? Non è che me lo aspettavo, lo sapevo: un allenatore metodico, quasi maniacale.