Terremoti: Ordine Geologi, prevenzione nelle scuole su rischio vulcanico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Educazione per i più giovani sulla minaccia di dissesti idroGeologici, Terremoti e attività vulcanica. Dal 18 al 23 novembre 2024, l'Ordine dei Geologi della Campania propone l'iniziativa «Il geologo nella scuola: Memoria e consapevolezza per prevenire i rischi di domani», un progetto educativo che mira a sensibilizzare gli studenti sui rischi naturali e sull' importanza della prevenzione. L'evento si svolgerà in occasione del 44° anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, che causò migliaia di vittime e segnò profondamente il territorio campano, e rappresenta un tragico monitor per comprendere quanto sia essenziale conoscere e prevenire i rischi Geologici. Il progetto proposto unisce quindi memoria, educazione e prevenzione, con l'intento di costruire un futuro in cui la consapevolezza dei rischi sia la base di una società più sicura e responsabile.

