Tasse più alte per le auto aziendali nuove a benzina e diesel, l’aumento in Manovra (Di venerdì 25 ottobre 2024) Raddoppiano le Tasse per le auto aziendali a benzina e diesel. La legge di Bilancio in via di discussione prevede dal 2025 una stretta sui nuovi veicoli che saranno concessi ai dipendenti sia per uso professionale sia privato dalle imprese, che pagheranno a loro volta di più. La norma rientra nell’ambito del taglio da 3,5 miliardi dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad), previsto entro il 2030 dal Pnrr e nel Piano strutturale di bilancio (Psb). La norma Una misura che andrebbe ad aumentare la tassazione Irpef e contributiva nella busta paga del lavoratore, modificando “le disposizioni sulle modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irpef del reddito ritraibile dal veicolo aziendale (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) concesso in uso promiscuo al dipendente”. Quifinanza.it - Tasse più alte per le auto aziendali nuove a benzina e diesel, l’aumento in Manovra Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Raddoppiano leper le. La legge di Bilancio in via di discussione prevede dal 2025 una stretta sui nuovi veicoli che saranno concessi ai dipendenti sia per uso professionale sia privato dalle imprese, che pagheranno a loro volta di più. La norma rientra nell’ambito del taglio da 3,5 miliardi dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad), previsto entro il 2030 dal Pnrr e nel Piano strutturale di bilancio (Psb). La norma Una misura che andrebbe ad aumentare la tassazione Irpef e contributiva nella busta paga del lavoratore, modificando “le disposizioni sulle modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irpef del reddito ritraibile dal veicolo aziendale (veicoli, motocicli e ciclomotori) concesso in uso promiscuo al dipendente”.

