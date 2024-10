Spider-Man 4, svelata la data di uscita del nuovo film con Tom Holland (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stata rivelata la data di uscita di Spider-Man 4, nuova pellicola cinematografica con protagonista Tom Holland, verrà rilasciata nei cinema di tutto il mondo il 26 Luglio 2026, poco dopo il rilascio di Avengers: Doomsday, in uscita il primo maggio 2026. Al momento non chiaro se Zendaya interpreterà nuovamente MJ. Variety ha riportato che il film sarà pubblicato dalla Columbia Pictures e con la regia affidata a Destin Daniel, regista questo tra gli altri di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Precisiamo inoltre che anche con Spider-Man: Far From Home è accaduta una cosa simile riguardo all’uscita, visto che la pellicola è arrivata nei cinema due mesi dopo Avengers: Endgame. Game-experience.it - Spider-Man 4, svelata la data di uscita del nuovo film con Tom Holland Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stata rivelata ladidi-Man 4, nuova pellicola cinematografica con protagonista Tom, verrà rilasciata nei cinema di tutto il mondo il 26 Luglio 2026, poco dopo il rilascio di Avengers: Doomsday, inil primo maggio 2026. Al momento non chiaro se Zendaya interpreterà nuovamente MJ. Variety ha riportato che ilsarà pubblicato dalla Columbia Pictures e con la regia affia Destin Daniel, regista questo tra gli altri di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Precisiamo inoltre che anche con-Man: Far From Home è accaduta una cosa simile riguardo all’, visto che la pellicola è arrivata nei cinema due mesi dopo Avengers: Endgame.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spider-Man 4 ha una data d’uscita - ecco quando cominceranno le riprese - Spider-Man 4 ha una data d’uscita, ecco quando cominceranno le riprese Spider-Man 4 arriverà al cinema il 24 luglio 2026. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton e con protagonista Tom Holland, uscirà nelle sale a soli due mesi di distanza da ... (Cinefilos.it)

Mister Movie | La data di uscita della serie Marvel Spider-Man è stata posticipata al 2025 - Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La nuova serie animata “Your Friendly Neighborhood Spider-Man” dei Marvel Studios ha subito un rinvio, posticipando la sua uscita prevista per il 2024 al 2025. Questo show promette di ... (Mistermovie.it)

Marvel’s Spider-Man 2 - annunciata la versione PC con trailer - data di uscita e dettagli - Insomniac Games ha annunciato che Marvel’s Spider-Man 2 arriverà ufficialmente su PC, cogliendo la preziosa occasiona rappresentata dal New York Comic Con per rivelare che il gioco farà il suo debutto su Personal Computer il 30 gennaio 2025 tramite ... (Game-experience.it)

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse - l'uscita slitterà al 2027 per "ragioni creative"? - I fan dell'universo animato di Spider-Man dovranno attendere a lungo prima di vedere la conclusione, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse slitterà probabilmente al 2027. Per godere della visione del capitolo finale della trilogia animata su ... (Movieplayer.it)