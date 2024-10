Scoperta scuola di ballo trasformata in discoteca e ristorante: maxi sanzione e chiusura (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chieti - Le autorità hanno sanzionato una scuola di ballo di Ortona per trasformazione illegale in discoteca e ristorante senza le autorizzazioni necessarie. Una scuola di ballo di Ortona è stata trasformata abusivamente in discoteca e ristorante, con eventi musicali pubblicizzati online. La polizia amministrativa di Chieti, grazie al monitoraggio dei social network, ha scoperto l’attività irregolare, sanzionando il titolare con una multa di 23mila euro e disponendo la chiusura temporanea del locale. L'indagine è partita dall’analisi di numerose immagini e post sui social, da cui è emersa una serie di spettacoli ed eventi pubblicizzati su Facebook con frequenza tale da escludere la natura occasionale delle serate. Abruzzo24ore.tv - Scoperta scuola di ballo trasformata in discoteca e ristorante: maxi sanzione e chiusura Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chieti - Le autorità hanno sanzionato unadidi Ortona per trasformazione illegale insenza le autorizzazioni necessarie. Unadidi Ortona è stataabusivamente in, con eventi musicali pubblicizzati online. La polizia amministrativa di Chieti, grazie al monitoraggio dei social network, ha scoperto l’attività irregolare, sanzionando il titolare con una multa di 23mila euro e disponendo latemporanea del locale. L'indagine è partita dall’analisi di numerose immagini e post sui social, da cui è emersa una serie di spettacoli ed eventi pubblicizzati su Facebook con frequenza tale da escludere la natura occasionale delle serate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio distrugge scuola ballo - indagini sul rogo - Aperto un fascicolo di indagine per eventuali responsabilità in merito all’incendio che, sabato pomeriggio, ha devastato la scuola di ballo Fantasy Dance in via Starzalunga. Un rogo di grosse dimensioni, con una grossa colonna di fumo nero che ha ... (Casertanews.it)

A Bologna lo spettacolo della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala - Prosegue la Stagione Danza 2024 in uno dei teatri più suggestivi della città. A fine settembre arriva nel cuore di Bologna un evento imperdibile: la Scuola di Ballo torna a interpretare "La fille mal gardée", che ha debuttato al Teatro alla Scala ... (Bolognatoday.it)