Sciopero della filiera automotive, al via la manifestazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sindacati in piazza per lo Sciopero nazionale di otto ore degli addetti alla componentistica non metalmeccanica dell'automotive, proclamato unitariamente da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, sotto lo slogan "Il settore funziona col nostro lavoro". Sono i lavoratori dei settori gomma plastica, vetro tessile e chimica che chiedono di salvaguardare la filiera - 45mila gli addetti- dalla crisi e dal rischio di ulteriori delocalizzazioni, di mettere in campo ulteriori ammortizzatori sociali e di aprire un tavolo con il governo. In piazza Santi Apostoli a Roma con le categorie previsti anche i segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, e della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola. Dal palco gli interventi dei segretari generali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Daniela Piras. Quotidiano.net - Sciopero della filiera automotive, al via la manifestazione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sindacati in piazza per lonazionale di otto ore degli addetti alla componentistica non metalmeccanica dell', proclamato unitariamente da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, sotto lo slogan "Il settore funziona col nostro lavoro". Sono i lavoratori dei settori gomma plastica, vetro tessile e chimica che chiedono di salvaguardare la- 45mila gli addetti- dalla crisi e dal rischio di ulteriori delocalizzazioni, di mettere in campo ulteriori ammortizzatori sociali e di aprire un tavolo con il governo. In piazza Santi Apostoli a Roma con le categorie previsti anche i segretari generaliCgil, Maurizio Landini, eUil, Pierpaolo Bombardieri, e la segretaria generale aggiuntaCisl, Daniela Fumarola. Dal palco gli interventi dei segretari generali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Daniela Piras.

