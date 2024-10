Rio Martino, la Regione “blocca” il dragaggio: i soldi non arrivano e resta lo stallo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Poche le risposte e tanti ancora i problemi, uno fra tutti quello dei fondi per il dragaggio che non arrivano dalla Regione Lazio, legati al porto canale di Rio Martino di cui si è discusso ieri in commissione Trapsarenza. Una seduta, quella convocata dalla presidente Floriana Coletta dopo la Latinatoday.it - Rio Martino, la Regione “blocca” il dragaggio: i soldi non arrivano e resta lo stallo Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Poche le risposte e tanti ancora i problemi, uno fra tutti quello dei fondi per ilche nondallaLazio, legati al porto canale di Riodi cui si è discusso ieri in commissione Trapsarenza. Una seduta, quella convocata dalla presidente Floriana Coletta dopo la

