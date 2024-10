Nuovo caso di Dengue a Ortona: iniziata la disinfestazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovo caso di Dengue a Ortona dove la scorsa notte è iniziato un Nuovo intervento di disinfestazione.L’Uoc del Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica della Asl Lanciano-Vasto Chieti ha comunicato la positività al virus di un cittadino residente nel quartiere di Fonte Grande, in via Chietitoday.it - Nuovo caso di Dengue a Ortona: iniziata la disinfestazione Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)didove la scorsa notte è iniziato unintervento di.L’Uoc del Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica della Asl Lanciano-Vasto Chieti ha comunicato la positività al virus di un cittadino residente nel quartiere di Fonte Grande, in via

