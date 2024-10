Gqitalia.it - Noi che facciamo l'amore gassoso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Generazione di depravati» è una definizione della Gen Z che suona bene sia durante le cene di Natale, detta da qualche zio ultra cinquantenne, sia come commento su Facebook sotto a un qualsiasi post, notizia o titolo clickbait che faccia riferimento ad azioni, dichiarazioni o bizzarrie di qualche giovanotto. Siamo strani, un po’ insoliti e soprattutto nati in un contesto sociale, storico e culturale completamente immerso in una catarsi esistenziale, tecnologica, sessuale e affettiva. Dimentichiamo anche di aver vissuto una pandemia intorno ai vent’anni, che si è sposata bene con una maggiore predisposizione all’ansia già presente, incentivata dalla frenesia della società e da una cognizione poco nitida del futuro.