NM Live: ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia, Neres deve migliorare nella fase difensiva ed altro… (Di venerdì 25 ottobre 2024) NM Live – Cammaroto, OLive, Fava, Santacroce e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com NM Live – Cammaroto: “Napoli, Raspadori in uscita, Simeone resta, Rashford idea per giugno, le ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia” NAPOLI – EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “rinnovo Kvaratskhelia? Al crepuscolo della scorsa stagione c’è stata la sparata dell’agente sul portare via il calciatore dal Napoli. Poi Conte ha ribaltato tutto e ha riportato Kvara in orbita Napoli. Le richieste dell’entourage erano eccessive: 8-10 milioni di euro, ma il Napoli non ci sarebbe mai arrivato. Terzotemponapoli.com - NM Live: ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia, Neres deve migliorare nella fase difensiva ed altro… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) NM– Cammaroto, O, Fava, Santacroce e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com NM– Cammaroto: “Napoli, Raspadori in uscita, Simeone resta, Rashford idea per giugno, lesuldi” NAPOLI – EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “? Al crepuscolo della scorsa stagione c’è stata la sparata dell’agente sul portare via il calciatore dal Napoli. Poi Conte ha ribaltato tutto e ha riportato Kvara in orbita Napoli. Le richieste dell’entourage erano eccessive: 8-10 milioni di euro, ma il Napoli non ci sarebbe mai arrivato.

