Netflix, tutte le novità in arrivo a novembre 2024!

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l’inizio del mese di, il catalogosi arricchisce di titoli imperdibili per gli abbonati della piattaforma streaming. Tra i film più attesi, il vincitore del premio per i miglior effetti speciali visivi ai David di Donatello 2023 Siccità, con protagonisti Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Monica Bellucci ed Emanuela Fanelli. Quest’ultima ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista ai David. La pellicola diretta da Paolo Virzì, disponibile sudal 25, narra le vicende che coinvolgono un gruppo di persone che devono far fronte alla grave siccità che ha colpito la città di Roma in un presente distopico. Dal 20, invece, sarà disponibile il film del 2019 Adorazione, un thriller psicologico diretto da Fabrice Du Welz che esplora temi come l’amore deviato, la malattia mentale e la follia.