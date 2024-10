Meteo, record di piogge: weekend a rischio alluvioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Italia si sta assistendo a una stagione di piogge eccezionale, la più intensa degli ultimi 30 anni, con il rischio di alluvioni sempre più alto, in particolare nel Nord-Ovest del Paese. Secondo le previsioni, il weekend potrebbe portare nuove forti precipitazioni, specialmente tra Liguria e Piemonte, con piogge intense anche su Valle d’Aosta e il nord della Lombardia. Un anno di piogge record Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma che il 2024 potrebbe essere ricordato come l’anno più piovoso dell’ultimo trentennio. Se l’anno scorso l’Italia aveva registrato una piovosità inferiore alla media del 4%, negli anni precedenti il deficit era stato ancora più marcato: -40% nel 2022 e -25% nel 2021, entrambi caratterizzati da siccità diffuse. Thesocialpost.it - Meteo, record di piogge: weekend a rischio alluvioni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Italia si sta assistendo a una stagione dieccezionale, la più intensa degli ultimi 30 anni, con ildisempre più alto, in particolare nel Nord-Ovest del Paese. Secondo le previsioni, ilpotrebbe portare nuove forti precipitazioni, specialmente tra Liguria e Piemonte, conintense anche su Valle d’Aosta e il nord della Lombardia. Un anno diAntonio Sanò, fondatore del sito iL.it, conferma che il 2024 potrebbe essere ricordato come l’anno più piovoso dell’ultimo trentennio. Se l’anno scorso l’Italia aveva registrato una piovosità inferiore alla media del 4%, negli anni precedenti il deficit era stato ancora più marcato: -40% nel 2022 e -25% nel 2021, entrambi caratterizzati da siccità diffuse.

