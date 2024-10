Lorenzo Sarcinelli: “In Nudes salvo mio padre dal revenge porn. Da Upas sentivo di dover andare via” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lorenzo Sarcinelli è Giacomo, figlio di Fortunato Cerlino in Nudes 2, su RaiPlay. L'attore racconta come nei nuovi episodi siano i giovani a mettere in guardia gli adulti. Del ruolo di Patrizio in Un Posto al Sole ne parla con sincerità, ricordando tutto ciò che gli ha lasciato l'esperienza nella soap. Fanpage.it - Lorenzo Sarcinelli: “In Nudes salvo mio padre dal revenge porn. Da Upas sentivo di dover andare via” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è Giacomo, figlio di Fortunato Cerlino in2, su RaiPlay. L'attore racconta come nei nuovi episodi siano i giovani a mettere in guardia gli adulti. Del ruolo di Patrizio in Un Posto al Sole ne parla con sincerità, ricordando tutto ciò che gli ha lasciato l'esperienza nella soap.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lorenzo Sarcinelli: “In Nudes salvo mio padre dal revenge porn. Da Upas sentivo di dover andare via” - Lorenzo Sarcinelli è Giacomo, figlio di Fortunato Cerlino in Nudes 2, su RaiPlay. L’attore racconta come nei nuovi episodi siano i giovani a mettere in guardia gli adulti. Del ruolo di Patrizio in Un ... (fanpage.it)

’Revenge porn’: "Un affronto profondo che segna per la vita" - L'attore Lorenzo Sarcinelli parla del suo ruolo in Nudes 2, serie tv che affronta il tema della "pornografia non consensuale". Condivide il suo impegno nel dare vita al personaggio di Giacomo e l'impo ... (msn.com)

Nudes 2 stagione: quando esce, cast ed episodi - Dopo il grande successo del primo ciclo di episodi, sta per arrivare la stagione 2 di Nudes. Andiamo alla scoperta di tutte le anticipazioni sulla trama, esplorando in breve la sinossi degli episodi e ... (ciakgeneration.it)

Nudes : cosa succede se il revenge porn lo subiscono gli adulti? - Presentata in anteprima ad Alice nella Città la nuova stagione della serie che affronta il tema stavolta non dal punto di vista dei ragazzi ... (vanityfair.it)