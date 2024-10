LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: alle 20.30 le FP1, Ferrari per confermarsi dopo Austin (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 Questa la classifica piloti prima di questo fine settimana: 1. Max Verstappen (Red Bull) 3542. Lando Norris (McLaren) 2973. Charles Leclerc (Ferrari) 2754. Oscar Piastri (McLaren) 2475. Carlos Sainz (Ferrari) 215 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 7. George Russell (Mercedes) 167 8. Sergio Perez (Red Bull) 150 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 29 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. Kevin Magnussen (Haas) 8 16. Pierre Gasly (Alpine) 817. OLIVEr Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas) 18. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. Franco Colapinto (Williams) 5 20. Liam Lawson (RB) 2 21. Zhou Guanyu (Sauber) 0 22. Logan Sargeant (Williams) 0 23. Valtteri Bottas (Sauber) 0 20. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: alle 20.30 le FP1, Ferrari per confermarsi dopo Austin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 Questa la classifica piloti prima di questo fine settimana: 1. Max Verstappen (Red Bull) 3542. Lando Norris (McLaren) 2973. Charles Leclerc () 2754. Oscar Piastri (McLaren) 2475. Carlos Sainz () 215 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 7. George Russell (Mercedes) 167 8. Sergio Perez (Red Bull) 150 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 29 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. Kevin Magnussen (Haas) 8 16. Pierre Gasly (Alpine) 817. Or Bearman (/ Haas) 7 (6 ined 1 in Haas) 18. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. Franco Colapinto (Williams) 5 20. Liam Lawson (RB) 2 21. Zhou Guanyu (Sauber) 0 22. Logan Sargeant (Williams) 0 23. Valtteri Bottas (Sauber) 0 20.

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : alle 20.30 le FP1 - la Ferrari vuole proseguire sull'onda di Austin

20.00 Infiamma invece la lotta per il Mondiale tra Lando Norris e Max Verstappen con l'olandese: i punti di ritardo per il britannico sono 57 e deve cercare di raccogliere il massimo perché le gare alla fine del campionato sono sempre meno.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : due Ferrari davanti - Leclerc precede Sainz! Ma Norris fa paura

41° giro/56 Intanto Norris a 2 secondi da Verstappen. 41° giro/56 Le due Ferrari hanno dei vantaggi notevoli. Leclerc con 6.5 sul compagno di squadra, Sainz con 6.6 su Verstappen. 40° giro/56 La rimonta di Norris è impressionante.