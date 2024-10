Libanoraid Israele | morti 3 giornalisti

Libano,raid Israele:morti 3 giornalisti (Di venerdì 25 ottobre 2024) 8.23 Almeno tre giornalisti che alloggiavano assieme ad altri reporter in una guesthouse nell'est del Libano, vicino al confine con la Siria, sono rimasti uccisi a seguito di un raid delle forze israeliane. E' quanto riportano i media libanesi. Le vittime sono un cameraman e un ingegnere che lavoravano per l'emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un cameraman che lavorava per Al-Manar di Hezbollah. Gli altri reporter che erano presenti affermano che il bungalow è stato preso di mira direttamente. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 8.23 Almeno treche alloggiavano assieme ad altri reporter in una guesthouse nell'est del Libano, vicino al confine con la Siria, sono rimasti uccisi a seguito di un raid delle forze israeliane. E' quanto riportano i media libanesi. Le vittime sono un cameraman e un ingegnere che lavoravano per l'emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un cameraman che lavorava per Al-Manar di Hezbollah. Gli altri reporter che erano presenti affermano che il bungalow è stato preso di mira direttamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Raid israeliano nel Sud di Gaza con 23 morti, tre reporter uccisi in Libano - Raid aerei israeliani hanno colpito nella notte il Sud del Libano e la parte meridionale della capitale Beirut. In uno degli attacchi delle IDF sono stati ... (gds.it)

La disperazione di Jabalia: decine di migliaia in fuga dall’avanzata a nord di Gaza - Le testimonianze, che filtrano nonostante le forze armate israeliane abbiano distrutto le fonti di connessione internet e i generatori, sono agghiaccianti. L’agonia del Nord della Striscia suscita dec ... (repubblica.it)

Sette israeliani arrestati con l'accusa di spionaggio per l'Iran. Ostaggio morto a Gaza - Tajani a Tel Aviv: “Serve più Unifil”. In arrivo anche Blinken. Israele: “Consegnata agli Usa una proposta per fine guerra in Libano”. Nuovo attacco dell'Idf a una base Unifil. Nuove stragi a Gaza, 84 ... (rainews.it)

Tajani in Israele e Palestina: “Riaprire la strada a politica e diplomazia”. A Beirut attacchi alle filiali del gruppo finanziario di Hezbollah - Gli attacchi su Beirut hanno seminato «panico diffuso», ha denunciato l’Onu. Nel sud, l’esercito israeliano ha demolito una torre di osservazione Unifil, in modo deliberato. Le Nazioni Unite hanno poi ... (editorialedomani.it)