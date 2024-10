La scaletta del concerto di Rose Villain a Napoli 2024: l’ordine delle canzoni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla Casa della Musica sold out per il concerto di Rose Villain in programma questa sera. La scaletta della tappa partenopea del "Radio Sakura Winter Tour" Fanpage.it - La scaletta del concerto di Rose Villain a Napoli 2024: l’ordine delle canzoni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla Casa della Musica sold out per ildiin programma questa sera. Ladella tappa partenopea del "Radio Sakura Winter Tour"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I cantanti in scaletta al concerto Per la Pace al Forum di Assago a Milano - ecco tutti gli artisti - Questa sera, 23 ottobre, al Forum di Assago di Milano si terrà il concerto Per la Pace, un evento di beneficienza contro le guerre. Tra gli ospiti Annalisa, Elodie, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro. Ecco la probabile scaletta degli ospiti e delle ... (Fanpage.it)

La scaletta del concerto di Ligabue al Teatro Gesualdo di Avellino 2024 : l’ordine delle canzoni - Al Teatro Gesualdo di Avellino alle 21 di questa sera concerto di Luciano Ligabue: seconda tappa campana dopo il San Carlo di Napoli. La scaletta.Continua a leggere (Fanpage.it)

La scaletta del concerto di Petit a Napoli : l’ordine delle canzoni - Stasera alle 21 alla Casa della Musica di Napoli seconda tappa del tour di Petit, al secolo Salvatore Moccia. Per il cantante primo tour dopo Amici.Continua a leggere (Fanpage.it)

Grande attesa per Angelina Mango a Napoli : la scaletta del concerto - C'è grande attesa per il doppio concerto di Angelina Mango alla Casa della Musica di Napoli. La vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo arriva all'ombra del Vesuvio con il suo tour. Il doppio appuntamento è già sold out da diversi mesi ed è ... (Napolitoday.it)