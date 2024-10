Ilgiorno.it - La raccolta delle olive in Valtellina. Con il nuovo anno arriva il frantoio

(Di venerdì 25 ottobre 2024)terra di mele e di uva, ma anche dila cuiè in corso e soprattutto sarà l’ultima a vedere i produttori costretti a spostarsi verso il Lario, sul lago d’Iseo, nella Bergamasca quando non addirittura sulle rive del Garda per la molitura. Dal prossimo, infatti, anche la provincia avrà il propriodi Valle. Il progetto è già stato finanziato ed avrà sede presso la Fondazione Fojanini di Sondrio. "Questo dovrebbe favorire e magari anche sviluppare ulteriormente il comparto, perché nella filiera-olio il punto critico è proprio quando i nostri olivicoltori devono recarsi al" conferma Ivano Foianini, tecnico della Fojanini e a propria volta appassionato olivicultore che non esagera certo parlando di comparto.