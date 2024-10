Zonawrestling.net - Joe Hendry pensa in grande: “A Bound For Glory voglio Eminem e Stone Cold al mio angolo”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel wrestling spesso abbiamo visto, soprattutto in match di cartello, comparsate di alcuni personaggi famosi che accompagnano il wrestler di turno. Stavolta è toccato a Joeesprimere un desiderio, e ha escogitato una strategia audace per conquistare il TNA World Championship aFor: chiedere l’aiuto di “” Steve Austin e di. Tantogià sarà lì Durante una recente intervista con TheOneMonaa,ha rivelato che la leggenda del wrestling Mick Foley gli ha dato un consiglio unico su come diventare campione del mondo, ovvero seguire il suo esempio da Raw 1999 della WWE, dove il colpo di sedia d’acciaio di “” Steve Austin su The Rock ha aiutato Foley a vincere il suo primo WWE Championship.