Interrogazione Ue: “Il Governo usa norme europee contro la libertà di stampa” (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE - "Ce lo chiede l'Europa". Falso. L'eurodeputata Cinque Stelle Valentina Palmisano solleva il caso: "Il Governo Meloni vorrebbe usare le norme europee per minare la libertà di stampa. Nella Direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza non è prescritto da nessuna parte Lecceprima.it - Interrogazione Ue: “Il Governo usa norme europee contro la libertà di stampa” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE - "Ce lo chiede l'Europa". Falso. L'eurodeputata Cinque Stelle Valentina Palmisano solleva il caso: "IlMeloni vorrebbe usare leper minare ladi. Nella Direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza non è prescritto da nessuna parte

La debolezza del governo Barnier e l’enorme peso parlamentare di Le Pen in Francia - La presidenza di Emmanuel Macron è attraversata da una profonda crisi che si riverbera sul traballante governo guidato da Michel Barnier, da poco nominato e senza maggioranza parlamentare. Il problema drammatico per il sistema politico francese è ... (Linkiesta.it)

Anm : no contro governo - seguite norme Ue - 11.40 "Noi non siamo contro il Governo.Sarebbe assurdo pensare che l'ordine giudiziario, un'istituzione del Paese, sia contro un'istituzione come il potere politico". Così il presidente dell'Anm Santalucia sulle polemiche nate dalla sentenza del ... (Televideo.rai.it)