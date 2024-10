Inter vs Juventus: le probabili formazioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il Derby d’Italia mette in palio la diretta inseguitrice del Napoli capolista visto che si affrontano la seconda e la terza in classifica divise da un punto. Inter vs Juventus si giocherà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Meazza. Inter VS Juventus: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri si presentano a questa sfida con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta.La squadra di Inzaghi ha dimostrato un enorme potenziale offensivo con 17 reti, ma nello stesso tempo una preoccupante fragilità difensiva con 9 reti incassate. I bianconeri sono terzi, ad una lunghezza di distanza dai nerazzurri, con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e soprattutto senza sconfitte. Sport.periodicodaily.com - Inter vs Juventus: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il Derby d’Italia mette in palio la diretta inseguitrice del Napoli capolista visto che si affrontano la seconda e la terza in classifica divise da un punto.vssi giocherà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri si presentano a questa sfida con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta.La squadra di Inzaghi ha dimostrato un enorme potenziale offensivo con 17 reti, ma nello stesso tempo una preoccupante fragilità difensiva con 9 reti incassate. I bianconeri sono terzi, ad una lunghezza di distanza dai nerazzurri, con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e soprattutto senza sconfitte.

