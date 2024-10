Inter, ufficiale: le condizioni di Carlos Augusto, quanto sta fuori e quando torna (Di venerdì 25 ottobre 2024) L`Inter perde un`altra pedina, dopo la lunga serie di infortuni che sta caratterizzando l`inizio di stagione dei nerazzurri. Simone Inzaghi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) L`perde un`altra pedina, dopo la lunga serie di infortuni che sta caratterizzando l`inizio di stagione dei nerazzurri. Simone Inzaghi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Inter e Milan : 200 milioni per comprare di San Siro. Entro novembre la comunicazione ufficiale - Inter e Milan lo hanno fatto capire ormai con sempre maggior convinzione. Il nuovo stadio si farĂ , ma l`indicazione o meglio l`intenzione delle... (Calciomercato.com)

Inter e Milan : 200 milioni per comprare di San Siro. Entro novembre la comunicazione ufficiale|Primapagina - 2024-10-25 08:23:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Inter e Milan: 200 milioni per comprare di San Siro. Entro novembre la comunicazione ufficiale|Primapagina | Calciomercato.com ... (Justcalcio.com)

Bufera prima di Inter-Juventus : presentato ricorso UFFICIALE - Bufera prima di Inter-Juventus, il club sarebbe intenzionato a presentare ricorso. L’indiscrezione e tutti i dettagli sull’accaduto Ha lasciato strascichi pesantissimi l’errore di Guida e del Var Pairetto in Atletico Madrid-Lille. Il prossimo ... (Calciomercato.it)

UFFICIALE - caviglia ko e rischio operazione : niente da fare per l’Inter - Infortunio alla caviglia e niente da fare per l’Inter: il comunicato ufficiale del club, con il calciatore che è a rischio operazione Tante, forse troppe partite, che per le squadre che militano in Champions League sono aumentate e hanno reso ... (Calciomercato.it)