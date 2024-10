Inter-news.it - Inter-Juventus, Inzaghi ha un’idea. Barella guida il centrocampo

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Simonesi prepara ad affrontare la.il derby d’Italia in programma domenica non è un vero match point ma potrà dire tanto in termini di umore se si guarda la classifica. L’si ritrova con undimezzato, ma con unrinnovato. DERBY – A due giorni dalla sfida tra, Simonelavora in una Pinetina blindata per provare a definire unpieno di assenze. Ladi Motta sarà comunque in crisi, anche per loro tante assenze che hanno riempito l’infermeria. Il tecnico dell’dovrà dunque provare a scalfire i bianconeri con qualche novità in mezzo al campo. L’idea, vista già contro la Roma dopo lo stop di Hakan Çalhano?lu, è quella di inserire Nicolòin regia e spostare Frattesi sull’out di destra. Amancherà sia il centrocampista turco sia Kristjan Asllani, il suo vice naturale.