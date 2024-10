"I nostri piatti hanno stregato i Caraibi" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le eccellenze enogastronomiche di Castelfranco Emilia? Saranno diffuse e "insegnate" anche in Repubblica Dominicana. Nei giorni scorsi, infatti, l’istituto di istruzione superiore Spallanzani ha accolto una delegazione della Repubblica Dominicana per una visita ufficiale, finalizzata al consolidamento delle collaborazioni nel settore agroalimentare. La rappresentanza Caraibica è stata ricevuta alle da Maura Zini, dirigente dello Spallanzani, e da Antonio Vecchione, project manager per lo sviluppo agroalimentare nella Repubblica Dominicana. Presente anche una delegazione del Comune di Castelfranco Emilia. La visita ha rappresentato un momento cruciale per rafforzare i progetti avviati con il memorandum d’intesa firmato tra lo Spallanzani e una delegazione della Repubblica Dominicana lo scorso 7 giugno. Ilrestodelcarlino.it - "I nostri piatti hanno stregato i Caraibi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le eccellenze enogastronomiche di Castelfranco Emilia? Saranno diffuse e "insegnate" anche in Repubblica Dominicana. Nei giorni scorsi, infatti, l’istituto di istruzione superiore Spallanzani ha accolto una delegazione della Repubblica Dominicana per una visita ufficiale, finalizzata al consolidamento delle collaborazioni nel settore agroalimentare. La rappresentanzaca è stata ricevuta alle da Maura Zini, dirigente dello Spallanzani, e da Antonio Vecchione, project manager per lo sviluppo agroalimentare nella Repubblica Dominicana. Presente anche una delegazione del Comune di Castelfranco Emilia. La visita ha rappresentato un momento cruciale per rafforzare i progetti avviati con il memorandum d’intesa firmato tra lo Spallanzani e una delegazione della Repubblica Dominicana lo scorso 7 giugno.

