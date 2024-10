Halloween 2024: quattro giorni di divertimento nel parco delle zucche di San Martino Siccomario (Di venerdì 25 ottobre 2024) San Martino Siccomario (Pavia) – La magia di Halloween arriva a San Martino Siccomario nel pavese. Dal 31 ottobre al 3 novembre dalle 10 alle 18,30 a località La Lanca vi sarà il villaggio delle zucche Pura Vida Farm nel nome di Jack O’Lantern. Il villaggio è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del nord Italia con i suoi 35mila metri quadrati di parco. quattro giorni di festa tra teschi, fantasmi, maghi e mostri, maghi e streghe con i loro trucchi e spettacoli di magia al mattino e al pomeriggio. Tra le attrattive trattorini a pedali ed elettrici, il pedalò per una gita nel laghetto all'interno della struttura, barchette paddler e animali della fattoria, la Casetta del mais. Ilgiorno.it - Halloween 2024: quattro giorni di divertimento nel parco delle zucche di San Martino Siccomario Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) San(Pavia) – La magia diarriva a Sannel pavese. Dal 31 ottobre al 3 novembre dalle 10 alle 18,30 a località La Lanca vi sarà il villaggioPura Vida Farm nel nome di Jack O’Lantern. Il villaggio è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del nord Italia con i suoi 35mila metri quadrati didi festa tra teschi, fantasmi, maghi e mostri, maghi e streghe con i loro trucchi e spettacoli di magia al mattino e al pomeriggio. Tra le attrattive trattorini a pedali ed elettrici, il pedalò per una gita nel laghetto all'interno della struttura, barchette paddler e animali della fattoria, la Casetta del mais.

