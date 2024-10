Forte boato in una scuola, istituto evacuato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Paura questa mattina in una scuola a Firenze: intorno alle 10 il personale ausiliario al pian terreno ha avvertito un Forte boato mentre erano in corso i lavori di adeguamento antisismico dell'edificio, in atto da circa due anni. L'articolo Forte boato in una scuola, istituto evacuato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Paura questa mattina in unaa Firenze: intorno alle 10 il personale ausiliario al pian terreno ha avvertito unmentre erano in corso i lavori di adeguamento antisismico dell'edificio, in atto da circa due anni. L'articoloin una

