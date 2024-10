Foggia sul podio del Campionato interregionale di taekwondo: il team Smiraglia fa incetta di medaglie (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancora successi per il team Smiraglia, questa volta in Abruzzo, al Campionato interregionale combattimento di taekwondo che si è svolto lo scorso weekend al palazzetto dello sport ‘Corrado Roma’ a Montesilvano.Sul tatami gli atleti cadetti e junior di età compresa tra i 12 e i 17 anni. I Foggiatoday.it - Foggia sul podio del Campionato interregionale di taekwondo: il team Smiraglia fa incetta di medaglie Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancora successi per il, questa volta in Abruzzo, alcombattimento diche si è svolto lo scorso weekend al palazzetto dello sport ‘Corrado Roma’ a Montesilvano.Sul tatami gli atleti cadetti e junior di età compresa tra i 12 e i 17 anni. I

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Castelbellino - al via il campionato ornitologico interregionale dell'Adriatico - Castelbellino (Ancona), 18 ottobre 2024 - Torna il campionato ornitologico interregionale dell'Adriatico con esposizioni, giudici internazionali e momenti di intrattenimento. L’associazione Ornitologica Anconetana, dopo la buona riuscita della prima ... (Ilrestodelcarlino.it)

Il campionato di Serie B interregionale. Tarros beffata da Siena ai supplementari. Sfuma in extremis il sogno di battere una ’big’ - TARROS SPEZIA 100 MENS SANA SIENA 101 (dopo due supplementari) TARROS SPEZIA: Carpani 18, Pettinroli 23, Monaco ne, Ramirez 8, Gogishvili 6, Merlo 22, Giazzon ne, Leporati, Morciano 19, Fazio, Tedeschi 2, Dias 2. All. Diacci. TL: 32/45. ... (Sport.quotidiano.net)

Serie B Interregionale. Bramante e Loreto alzano i ritmi verso il campionato. Serie di amichevoli per le due squadre pesaresi - Il campionato della Serie B Interregionale di basket partirà domenica 29 settembre. Il Loreto esordisce in casa, alle 17, al PalaMegabox contro Recanati. E per arrivare al meglio al primo appuntamento della regular season, i gialloblù stanno ... (Sport.quotidiano.net)

Basket serie C Interregionale. Baskérs - al via il precampionato : "Gruppo ottimo - ora tocca a noi» - È cominciata la stagione 2024/2025 dei Baskérs Forlimpopoli, che da lunedì hanno ripreso a lavorare sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending per preparare il campionato, tutto da scoprire, di serie C Interregionale, che vedrà la formazione ... (Sport.quotidiano.net)