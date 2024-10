Federico Luzzi | indimenticabile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Alessandro Nizegorodcew (tratto dal libro ‘Lemon Bowl, storie di vita e di tennis) Vi sono storie che meritano di essere raccontate. Con il sorriso sulle labbra e le lacrime agli occhi. Racconti e aneddoti che, seppur dolorosi, non fanno altro che rinforzare la memoria. Vi sono carriere iniziate proprio qui, sui campi del Lemon Bowl; ma soprattutto vite meravigliose, seppur brevi, che sui nostri campi hanno lasciato un’impronta indelebile. “Cominciò tutto quasi per gioco, nessuno se lo aspettava”.non è un bimbo alto, ma nemmeno così minuto. Maurizio, il papà, lo adora ma è ossessionato: vuole che il figlio diventi un grande tennista. Paola, la mamma, è il faro. Tra i due vi è un legame simbiotico. Il piccolo Fede prende in mano la prima racchetta e non la molla più. Gioca bene, anzi benissimo.