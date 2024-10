Federica Petagna al Grande Fratello: share crolla e si ripiega su Temptation (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quanto si dice «la disperazione!». La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini non sta brillando sulla scia della precedente. Gli ascolti TV faticano a decollare e le dinamiche interne alla Casa sono piatte, ad eccezione di qualche sporadico momento di tensione o del recente flirt tra Lorenzo e Shaila, sbocciato nella versione spagnola del programma, Gran Hermano. Ma neanche l'interscambio tra le due versioni del reality è riuscito a suscitare l'interesse sperato. Ora, però, Grande Fratello punta su un volto già noto ai telespettatori di un altro popolare programma televisivo: Federica Petagna di Temptation Island diventa concorrente GF. Ma questa mossa rappresenta un colpo di genio o l'ennesimo tentativo disperato di risollevare le sorti di un'edizione deludente? Il successo di Temptation Island è stato evidente anche quest'anno. Tvpertutti.it - Federica Petagna al Grande Fratello: share crolla e si ripiega su Temptation Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quanto si dice «la disperazione!». La nuova edizione del, condotta da Alfonso Signorini non sta brillando sulla scia della precedente. Gli ascolti TV faticano a decollare e le dinamiche interne alla Casa sono piatte, ad eccezione di qualche sporadico momento di tensione o del recente flirt tra Lorenzo e Shaila, sbocciato nella versione spagnola del programma, Gran Hermano. Ma neanche l'interscambio tra le due versioni del reality è riuscito a suscitare l'interesse sperato. Ora, però,punta su un volto già noto ai telespettatori di un altro popolare programma televisivo:diIsland diventa concorrente GF. Ma questa mossa rappresenta un colpo di genio o l'ennesimo tentativo disperato di risollevare le sorti di un'edizione deludente? Il successo diIsland è stato evidente anche quest'anno.

