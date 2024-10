Curva Nord Domenico “Mimmo” Pucciarini: "Un tributo doveroso a una figura che ha segnato la storia del tifo perugino" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Un tributo doveroso a una figura che ha segnato la storia del tifo perugino". Il Comune di Perugia definisce così la richiesta arrivata a Palazzo dei Priori di co-intitolazione della Curva Nord dello stadio Renato Curi a Domenico “Mimmo” Pucciarini, "figura storica e coordinatore dei tifosi" Perugiatoday.it - Curva Nord Domenico “Mimmo” Pucciarini: "Un tributo doveroso a una figura che ha segnato la storia del tifo perugino" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Una unache haladel". Il Comune di Perugia definisce così la richiesta arrivata a Palazzo dei Priori di co-intitolazione delladello stadio Renato Curi a, "storica e coordinatore deisi"

