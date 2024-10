Gaeta.it - Civitavecchia colpita da un evento meteo straordinario: i danni e le reazioni dell’amministrazione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi,ha sperimentato un’improvvisa e violenta ondata di maltempo, caratterizzata da una bomba d’acqua che ha colpito la città senza preavviso. Questo fenomeno atmosferico ha provocato significativimateriali e disagi ai cittadini, tanto che il sindaco ha espresso la sua preoccupazione e solidarietà per le difficoltà incontrate dalla popolazione. L’ha sorpreso non solo i residenti, ma anche le autorità locali, che non erano state avvertite in tempo utile per attivare protocolli di sicurezza. L’impatto della bomba d’acqua sulla città L’ondata di maltempo ha causato una serie di eventi avversi, dalle strade allagate alle abitazioni danneggiate. Le forti precipitazioni hanno superato le aspettative, creando situazioni di emergenza in diverse zone della città.