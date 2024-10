Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi, è ufficiale. Vince la linea rossoblù. Scaroni: "Decisione assurda" (Di venerdì 25 ottobre 2024) deLa partita prevista per domani pomeriggio allo stadio Dall`Ara di Bologna tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Milan di Paulo Fonseca Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) deLa partita prevista per domani pomeriggio allo stadio Dall`Ara ditra la squadra dinzo Italiano e ildi Paulo Fonseca

UFFICIALE – Bologna-Milan rinviata causa allerta meteo! Le ultime - La partita di Serie A tra Bologna e Milan, inizialmente prevista per sabato allo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. UFFICIALE – La notizia era già nell’aria, mancava solo l’ufficialità. Adesso è tutto ... (Inter-news.it)

