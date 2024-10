Auto tampona una moto a Lanciano: uomo trasportato in ospedale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Incidente all'ora di punta oggi, 25 ottobre, a Lanciano. Intorno alle 13.20, nelle vicinanze del Palazzetto dello sport, un'Auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro.Secondo una prima ricostruzione, la moto Yamaha procedeva su via Decorati al valor militare, direzione via Chietitoday.it - Auto tampona una moto a Lanciano: uomo trasportato in ospedale Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Incidente all'ora di punta oggi, 25 ottobre, a. Intorno alle 13.20, nelle vicinanze del Palazzetto dello sport, un'e unasono rimaste coinvolte in uno scontro.Secondo una prima ricostruzione, laYamaha procedeva su via Decorati al valor militare, direzione via

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto a 22 anni in un incidente in moto - gli amici lanciano una raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese funebri - «Emmanuel, un nostro carissimo amico è stato strappato via alla vita a soli 22 anni, ha lasciato un enorme vuoto nelle nostre vite e in tutte quelle di chi lo conosceva. Ma ancor di più ha lasciato un vuoto incolmabile per la sua famiglia e in ... (Veronasera.it)

Tragico Incidente in Moto : Due Giovani di Lanciano Morti Sulla Via Vecchia Scorciosa - Chieti - Carlo Rizzi, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19 anni, entrambi residenti a Lanciano, sono deceduti ieri sera in un drammatico incidente stradale mentre si dirigevano a una festa di compleanno. L'incidente è avvenuto sulla via Vecchia ... (Abruzzo24ore.tv)

Lanciano - moto contro ulivo e palo di cemento : morti un 18enne e una 19enne -  Articolo pubblicato venerdì 23 Agosto 2024, 11:48 La morte di due giovani neodiplomati ha sconvolto la città di Lanciano, a causa della brutalità dell’incidente che li ha strappati alla vita. Carlo Rizzi di 18 anni e Giorgia Apollonio di 19 si ... (Ildifforme.it)

Lanciano - morti due ragazzi di 18 e 19 anni dopo uno schianto in moto - Un grave incidente ha scosso la comunità di Lanciano ieri sera, quando due giovani studenti neo diplomati hanno perso la vita in un tragico schianto. Carlo Rizzi, 18enne alla guida, e Giorgia Apollonio, 19 anni, erano a bordo di una moto Honda ... (Tg24.sky.it)